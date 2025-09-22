МЧС укрепляет противопожарную защиту в отдаленных селах Казахстана

Цель этой инициативы — обеспечить высокий уровень безопасности и сократить время реагирования на ЧС для жителей отдалённых районов.

Недавно в селе Майлин Абайской области был открыт новый пункт пожаротушения, который теперь защищает 4 населённых пункта с населением более 550 человек. Он оснащён современной техникой, средствами связи и всем необходимым оборудованием, а персонал прошёл специальную подготовку.

Фото: МЧС

— Открытие новых пунктов пожаротушения — это не просто развитие инфраструктуры, а конкретный шаг к обеспечению безопасности жителей отдалённых сёл. Благодаря современной технике и подготовленному персоналу, мы сможем реагировать на чрезвычайные ситуации быстрее и эффективнее. Это реальная помощь людям там, где она особенно необходима, — подчеркнул начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай Манарбек Шапагатов.

Также был обновлен пожарный пункт в селе Мариновка Акмолинской области. Он находится в 68 км от ближайшей пожарной части и теперь обеспечивает безопасность для сёл Мариновка, Бейса Хазирет и станции Адыр, где проживает 2910 человек. Пункт укомплектован автоцистерной, переданной из автопарка ДЧС, и обученным личным составом.

Укрепление инфраструктуры гражданской защиты в сельских районах остается ключевым приоритетом государственной политики в области безопасности.