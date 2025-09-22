РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    06:01, 22 Сентябрь 2025 | GMT +5

    МЧС укрепляет противопожарную защиту в отдаленных селах Казахстана

    МЧС Казахстана продолжает планомерно открывать и модернизировать пожарные пункты в рамках программы «Ауыл құтқарушылары», передает Kazinform со ссылкой на ведомство. 

    МЧС укрепляет противопожарную защиту в отдаленных селах Казахстана
    Фото: МЧС

    Цель этой инициативы — обеспечить высокий уровень безопасности и сократить время реагирования на ЧС для жителей отдалённых районов.

    Недавно в селе Майлин Абайской области был открыт новый пункт пожаротушения, который теперь защищает 4 населённых пункта с населением более 550 человек. Он оснащён современной техникой, средствами связи и всем необходимым оборудованием, а персонал прошёл специальную подготовку.

    МЧС укрепляет противопожарную защиту в отдаленных селах Казахстана
    Фото: МЧС

     — Открытие новых пунктов пожаротушения — это не просто развитие инфраструктуры, а конкретный шаг к обеспечению безопасности жителей отдалённых сёл. Благодаря современной технике и подготовленному персоналу, мы сможем реагировать на чрезвычайные ситуации быстрее и эффективнее. Это реальная помощь людям там, где она особенно необходима, — подчеркнул начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай Манарбек Шапагатов.

    Также был обновлен пожарный пункт в селе Мариновка Акмолинской области. Он находится в 68 км от ближайшей пожарной части и теперь обеспечивает безопасность для сёл Мариновка, Бейса Хазирет и станции Адыр, где проживает 2910 человек. Пункт укомплектован автоцистерной, переданной из автопарка ДЧС, и обученным личным составом.

    Укрепление инфраструктуры гражданской защиты в сельских районах остается ключевым приоритетом государственной политики в области безопасности.

    Теги:
    МЧС Регионы Казахстана Пожарные Безопасность
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
    Сейчас читают