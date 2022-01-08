МЧС сообщило о 33 нападениях на пожарные машины, десять сотрудников пострадали

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во время беспорядков зарегистрировано 33 случая нападения на пожарные автомобили при ликвидации поджогов или в пути на место происшествия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

«В ходе беспорядков, происшедших в некоторых регионах нашей страны, в нарушение общечеловеческих ценностей и норм морали совершались нападения на безоружные пожарные подразделения, выполняющие свой долг по спасению от огня жизни людей и их имущества. Во всем мире, даже при военных конфликтах, спасатели, равно как и врачи осуществляют свою деятельность под защитой конфликтующих сторон», - говорится в сообщении МЧС.

По данным ведомства, зарегистрировано 33 случая нападения на пожарные автомобили следовавшие на место происшествия или осуществлявшие ликвидацию поджогов. Участники беспорядков забрасывали пожарных камнями, обстреливали, блокировали автомобилями.

При исполнении своих служебных обязанностей 10 сотрудников МЧС получили различные травмы, включая огнестрельное ранение.

В результате нападений повреждено 29 единиц пожарной и спасательной техники, в том числе пять пожарных автоцистерн полностью сгорели в результате поджогов.

«Несмотря на поступающие угрозы расправой, государственной противопожарной службой МЧС потушено 75 пожаров, спасено и эвакуировано из опасных зон 143 человека. Во всех без исключения регионах, дежурные службы МЧС работали беспрерывно, прием сообщений о пожарах и выезд пожарных осуществлялся в безусловном порядке», - сообщили в ведомстве.