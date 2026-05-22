KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    МЧС РК скорректировало инструкцию по гражданской обороне

    Приказом министра по чрезвычайным ситуациям внесены изменения в инструкцию по содержанию и объемам инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    спасатели, МЧС
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Документ дополнен новым положением, согласно которому размеры зон радиоактивного загрязнения при запроектной аварии на атомной станции определяются в соответствии с требованиями национального стандарта РК «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Методика оценки радиационной обстановки при запроектной аварии на атомной станции».

    Также уточняется размещение объектов транспортной инфраструктуры. Вновь строящиеся тяговые подстанции должны располагаться за пределами зон возможных сильных разрушений и зон возможного катастрофического затопления.

    При этом на тяговых подстанциях, оснащенных устройствами автоматики и телемеханики, предусматривается возможность перевода их на местное управление с обеспечением связи с запасными пунктами управления регионального центра управления движением поездов и инфраструктурой.

    АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его региональные центры управления движением поездов и инфраструктурой будут обеспечены запасными пунктами управления, размещенными вне зон возможного катастрофического затопления.

    Кроме того, для оперативного состава работников компании и ее филиалов, а также дежурного персонала железнодорожных станций, отнесенных к особо важной категории по гражданской обороне, предусматриваются защитные сооружения гражданской обороны по месту постоянной дислокации.

    Приказ вступает в силу с 1 июня 2026 года.

    Ранее мы писали, что около 200 выездов совершили универсальные подразделения МЧС Казахстана.

    МЧС Правила Происшествия, ЧС
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор