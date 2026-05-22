МЧС РК скорректировало инструкцию по гражданской обороне

Приказом министра по чрезвычайным ситуациям внесены изменения в инструкцию по содержанию и объемам инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, передает корреспондент агентства Kazinform.

Документ дополнен новым положением, согласно которому размеры зон радиоактивного загрязнения при запроектной аварии на атомной станции определяются в соответствии с требованиями национального стандарта РК «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Методика оценки радиационной обстановки при запроектной аварии на атомной станции».

Также уточняется размещение объектов транспортной инфраструктуры. Вновь строящиеся тяговые подстанции должны располагаться за пределами зон возможных сильных разрушений и зон возможного катастрофического затопления.

При этом на тяговых подстанциях, оснащенных устройствами автоматики и телемеханики, предусматривается возможность перевода их на местное управление с обеспечением связи с запасными пунктами управления регионального центра управления движением поездов и инфраструктурой.

АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его региональные центры управления движением поездов и инфраструктурой будут обеспечены запасными пунктами управления, размещенными вне зон возможного катастрофического затопления.

Кроме того, для оперативного состава работников компании и ее филиалов, а также дежурного персонала железнодорожных станций, отнесенных к особо важной категории по гражданской обороне, предусматриваются защитные сооружения гражданской обороны по месту постоянной дислокации.

Приказ вступает в силу с 1 июня 2026 года.

