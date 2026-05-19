Около 200 выездов совершили универсальные подразделения МЧС Казахстана

Второй год МЧС Казахстана реализует проект по созданию универсальных подразделений, объединяющих пожарные, спасательные и медицинские службы, передает Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

За этот период универсальными подразделениями уже осуществлено около 200 выездов, оказана помощь более 170 пострадавшим. Данные показатели свидетельствуют о высокой интенсивности работы и значительном вкладе медицинских подразделений в систему реагирования на чрезвычайные ситуации.

На сегодняшний день в республике функционирует ряд универсальных подразделений, при этом в составе трех из них уже интегрированы трассовые медико-спасательные пункты (ТМСП) Центра медицины катастроф «Макинск» и «Аршалы» в Акмолинской области, а также «Аккулы» в Павлодарской области. Интеграция медицинских бригад в состав универсальных подразделений обеспечивает оказание экстренной медицинской помощи непосредственно в зоне чрезвычайной ситуации без ожидания прибытия дополнительных служб. Это особенно важно при дорожно-транспортных происшествиях, авариях и иных ЧС с пострадавшими, где критическим фактором является время. Возможность начать оказание помощи в первые минуты после прибытия позволяет повысить шансы на сохранение жизни и здоровья пострадавших.

В 2025 году универсальные подразделений Акмолинской области были дополнительно усилены специализированной техникой высокой проходимости, адаптированной для задач экстренной медицины и спасения. Использование данной техники позволило значительно повысить мобильность медицинских бригад, обеспечить доступ к труднодоступным участкам, а также сократить время прибытия к месту происшествия, в том числе в условиях бездорожья и неблагоприятных погодных условий.

Практика функционирования универсальных подразделений показала, что объединение пожарных, спасательных и медицинских служб в одном подразделении позволяет обеспечить единое управление и координацию действий на месте происшествия. Внедрение универсальных подразделений является эффективным инструментом повышения качества реагирования и соответствует стратегическим задачам развития системы МЧС.

Ранее сообщалось, что МЧС пересмотрит требования к противопожарным службам.