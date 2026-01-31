РУ
    МЧС предупреждает о риске схода лавин в горных районах Казахстана

    По результатам мониторинга и проведённых обследований специалистами МЧС установлено, что в горных районах продолжается процесс накопления снежного покрова, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    лавины
    Фото: МЧС РК

     — В связи с нестабильными погодными условиями на отдельных участках сохраняется риск самопроизвольного схода снежных лавин, — отметили в ведомстве.

    лавины
    Фото: МЧС РК

    В высокогорных районах юга, юго-востока и в горах Восточно-Казахстанской области сохраняется лавиноопасная обстановка. Выход на крутые заснеженные склоны не рекомендуется, так как это может спровоцировать сход лавин.

    лавины, горы зимой
    Фото: Kazinform

    С начала года в горных районах страны зафиксировано четыре самопроизвольных схода снежных лавин. Для обеспечения безопасности населения в горах Алматы, Алматинской и Восточно-Казахстанской областей проведено 17 профилактических спусков лавин общим объемом более 4206 кубометров.

    лавины
    Фото: МЧС РК

    Специалисты ГУ «Казселезащита» МЧС осуществляют постоянный мониторинг накопления снежного покрова и состояния лавиноопасных участков, регулярно проводят обследования. На сегодняшний день по республике проведено 217 наземных обследований, а в районах возможного схода лавин установлено 110 предупреждающих знаков.

    лавины
    Фото: МЧС

    МЧС рекомендует воздержаться от посещения горных районов в период объявления лавинного предупреждения, перед выходом в горы ознакомиться с метеопрогнозом и заранее планировать маршрут, избегать передвижения и катания в неподготовленных местах, соблюдать движение по обозначенным тропам, получать актуальную информацию о лавиноопасных участках и избегать опасных склонов.

    При выпадении обильных осадков поход в горы рекомендуется перенести на 2–3 дня до стабилизации снежного покрова.

    28 января мы сообщали о то, что в Восточном Казахстане спасатели и специалисты «Казселезащиты» провели контролируемый спуск снежной лавины на одном из наиболее лавиноопасных участков автодорог региона - на трассе «Согорное — Барлык».

    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
