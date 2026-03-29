МЧС предупреждает казахстанцев об опасности схода лавин
Для контроля снеголавинной обстановки специалистами ГУ «Казселезащита МЧС РК» регулярно осуществляется мониторинг лавиноопасных территорий, проводятся их регулярные обследования. На сегодняшний день по республике проведено 378 наземных обследований, передает Kazinform со ссылкой на МЧС.
В районах возможного схода снежных лавин установлено 110 предупреждающих знаков.
В связи с нестабильными погодными условиями и накоплением снежного покрова на отдельных участках с повышенной лавинной опасностью сохраняется риск самопроизвольного схода снежных лавин.
С начала лавиноопасного периода 2025-2026 годов (ноября 2025 года) зарегистрировано 66 самопроизвольных сходов снежных лавин в городе Алматы, Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях общим объемом снежной массы 175600м³. В целях обеспечения безопасности населения проведены 99 профилактических спусков снежных лавин общим объемом снежной массы 113246м³.
В высокогорных районах Туркестанской и Жамбылской областей и горных районах Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской области и области Жетысу сохраняется лавиноопасная обстановка, высока вероятность самопроизвольного схода снежных лавин. Выход на крутые заснеженные склоны не рекомендуется в связи с возможным провоцированием схода снежных лавин.
МЧС рекомендует воздержаться от посещения горных районов в период объявления предупреждения о лавинной опасности.
Ранее сообщалось, что в Казахстане 15 населенных пунктов остаются под угрозой подтопления.