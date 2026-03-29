МЧС предупреждает казахстанцев об опасности схода лавин

В районах возможного схода снежных лавин установлено 110 предупреждающих знаков.

В связи с нестабильными погодными условиями и накоплением снежного покрова на отдельных участках с повышенной лавинной опасностью сохраняется риск самопроизвольного схода снежных лавин.

С начала лавиноопасного периода 2025-2026 годов (ноября 2025 года) зарегистрировано 66 самопроизвольных сходов снежных лавин в городе Алматы, Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях общим объемом снежной массы 175600м³. В целях обеспечения безопасности населения проведены 99 профилактических спусков снежных лавин общим объемом снежной массы 113246м³.

В высокогорных районах Туркестанской и Жамбылской областей и горных районах Алматы, Алматинской, Восточно-Казахстанской области и области Жетысу сохраняется лавиноопасная обстановка, высока вероятность самопроизвольного схода снежных лавин. Выход на крутые заснеженные склоны не рекомендуется в связи с возможным провоцированием схода снежных лавин.

МЧС рекомендует воздержаться от посещения горных районов в период объявления предупреждения о лавинной опасности.

Ранее сообщалось, что в Казахстане 15 населенных пунктов остаются под угрозой подтопления.