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    19:02, 02 Апрель 2023 | GMT +6

    МЧС о землетрясении в Алматы: 2-3 балла - нормальный фон для данного региона

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК напомнили, что землетрясения магнитудой 2-3 балла являются нормальным фоном для данного региона, передает МИА «Казинформ».

    «Факт зарегистрирован. Оперативную информацию мы получили. Ведется мониторинг. Информация о каких-либо последствиях не поступала. В целом, 2-3 балла - это нормальный фон для данного региона», - проинформировал официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Руслан Иманкулов.

    Напомним, сегодня в 16:56 произошло землетрясение в 17 км на юг от Алматы.

    Ранее в МЧС призвали казахстанцев не паниковать по поводу риска землетрясений, отметив, что силы и средства территориальных подразделений МЧС всегда в полной боевой готовности.

    Позже директор Института сейсмологии Даулет Сарсенбаев сообщил, что в этом году в Алматы сильных и разрушительных землетрясений не ожидается.

    Фото: autogear.ru


    Теги:
    Природа Алматы Землетрясение МЧС Происшествия, ЧС Главная для mail.ru
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