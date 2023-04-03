МЧС о землетрясении в Алматы: 2-3 балла - нормальный фон для данного региона

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК напомнили, что землетрясения магнитудой 2-3 балла являются нормальным фоном для данного региона, передает МИА «Казинформ».

«Факт зарегистрирован. Оперативную информацию мы получили. Ведется мониторинг. Информация о каких-либо последствиях не поступала. В целом, 2-3 балла - это нормальный фон для данного региона», - проинформировал официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Руслан Иманкулов.

Напомним, сегодня в 16:56 произошло землетрясение в 17 км на юг от Алматы.

Ранее в МЧС призвали казахстанцев не паниковать по поводу риска землетрясений, отметив, что силы и средства территориальных подразделений МЧС всегда в полной боевой готовности.

Позже директор Института сейсмологии Даулет Сарсенбаев сообщил, что в этом году в Алматы сильных и разрушительных землетрясений не ожидается.

Фото: autogear.ru