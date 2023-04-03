19:02, 02 Апрель 2023 | GMT +6
МЧС о землетрясении в Алматы: 2-3 балла - нормальный фон для данного региона
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК напомнили, что землетрясения магнитудой 2-3 балла являются нормальным фоном для данного региона, передает МИА «Казинформ».
«Факт зарегистрирован. Оперативную информацию мы получили. Ведется мониторинг. Информация о каких-либо последствиях не поступала. В целом, 2-3 балла - это нормальный фон для данного региона», - проинформировал официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Руслан Иманкулов.
Напомним, сегодня в 16:56 произошло землетрясение в 17 км на юг от Алматы.
Ранее в МЧС призвали казахстанцев не паниковать по поводу риска землетрясений, отметив, что силы и средства территориальных подразделений МЧС всегда в полной боевой готовности.
Позже директор Института сейсмологии Даулет Сарсенбаев сообщил, что в этом году в Алматы сильных и разрушительных землетрясений не ожидается.
Фото: autogear.ru