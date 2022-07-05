5 Июля 2022 12:37

МЧС о пожаре на побережье Алаколя: Информации о погибших не поступало

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С какими жалобами обратились в медучреждения пострадавшие при пожаре на базе отдыха на побережье озера Алаколь сообщил заместитель председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК Дмитрий Титов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пока с уверенностью могу сказать, что на сегодняшний день информации о погибших не поступало. Ожогов нет. У одного человека резанные раны. Другой надышался продуктами горения. Все остальные – это шоковое состояние», - сказал в интервью журналистам Дмитрий Титов.

По словам представителя МЧС, сейчас на месте пожара работает оперативно-следственная группа районного отдела полиции, а также привлечены сотрудники пожарной лаборатории, которой предстоит уточнить причины пожара.

Ранее сообщалось, что на территории одной из баз отдыха, расположенных на побережье озера Алаколь, произошел пожар. Площадь пожара составила 3 тыс. квадратных метров.

«Четвертого июля в 23:08 на территории одной из баз отдыха, расположенных на побережье озера Алаколь, произошел пожар. Площадь пожара составила 3 тыс. квадратных метров, пожар распространился на жилые дома близлежащих еще трех баз отдыха. В результате пожара огнем уничтожено 17 жилых домов. В тушении пожара принимало участие 29 единиц техники и 186 человек личного состава», - сказал в интервью журналистам Дмитрий Титов.

Было отмечено, что помимо сотрудников департамента по ЧС в тушении пожара были задействованы средства местных исполнительных органов, департамента полиции. Информация о численности туристов, отдыхавших в этих пансионатах устанавливается.