МЧС Казахстана сможет задерживать маломерные суда за нарушения

Правительство Казахстана расширило функции Министерства по чрезвычайным ситуациям. Соответствующие изменения внесены постановлением от 18 августа 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно документу, в полномочия МЧС добавлены функции по обеспечению безопасности при эксплуатации маломерных судов.

В частности, министерство будет взаимодействовать с государственными органами по вопросам безопасности эксплуатации маломерных судов, проверять наличие судовых документов, а также осуществлять государственный контроль и надзор за соблюдением требований законодательства.

Кроме того, МЧС получило право принимать меры по пресечению нарушений правил эксплуатации маломерных судов. В предусмотренных законодательством случаях ведомство сможет осуществлять административное задержание маломерных судов и проводить их досмотр.

Также министерство сможет вносить в государственные органы предложения по предупреждению транспортных происшествий и нарушений правил эксплуатации маломерных судов.

Изменения коснулись и специализированных служб, оказывающих помощь туристам, терпящим бедствие.

В Алматы вместо Республиканского оперативно-спасательного отряда помощь туристам теперь будет оказывать Республиканская служба спасения «Барыс».

Соответствующие изменения также внесены в перечень государственных учреждений, находящихся в ведении МЧС.

Постановление вступило в силу 18 августа 2026 года.

Раньше контроль за маломерными судами находился в системе Министерства транспорта.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил укрепить спасательные подразделения и повысить пожарную безопасность.