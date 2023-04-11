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МЧС Казахстана проводит проверку двух ТЭЦ

Автор:  
Серик Сабеков
11 Апреля 2023, 15:44
МЧС Казахстана проводит проверку двух ТЭЦ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В настоящее время МЧС подконтрольны семь промышленных предприятий. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время МЧС подконтрольны семь промышленных предприятий, которые расположены в Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской и Мангистауской областях», - сказал Юрий Ильин.

Министр сообщил, что, согласно графика проведения профилактического контроля и надзора на первое полугодие текущего года, проводится проверка ТЭЦ-1 АО «Алюминий Казахстан» и на ТЭЦ ПВС АО «АрселорМиттал Темиртау».

В мае планируется проверка на «Аксуском заводе ферросплавов – филиале АО ТНК «Казхром».

На второе полугодие запланированы проверки на ТОО «Nova Цинк» (поселок Акжал), в Донском ГОКе – филиале АО «ТНК Казхром» (город Хромтау), АО «Станция Экибастузская ЭГРЭС-2».

«Необходимо отметить, недавние чрезвычайные ситуации, произошедшие в городах Риддер и Экибастуз показывают, что аварии в основном происходят по причине отсутствия долгосрочного планирования ремонта и модернизации основного и вспомогательного оборудования, их несвоевременного технического обследования», - подчеркнул Юрий Ильин.


Карагандинская область   Павлодарская область   Промышленность   МЧС   ТЭЦ   АрселорМиттал  
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