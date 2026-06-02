МЧС Казахстана планирует закупить новые Tesla Cybertruck

Министерство по чрезвычайным ситуациям РК планирует продолжить закуп автомобилей Tesla Cybertruck для спасательных подразделений. Об этом сообщил вице-министр по ЧС Ерболат Садырбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, ранее первый автомобиль был закуплен департаментом по ЧС Алматы и уже показал свою эффективность.

— Профильное наше министерство борется как раз-таки именно с теми случаями, когда необходимо помогать, и счет идет буквально на минуты. И Cybertruck на сегодняшний день, я не побоюсь этого слова, достаточно оправдал себя при выездах на различные чрезвычайные ситуации. Мы говорим о спасении жизни людей, — отметил Ерболат Садырбаев на брифинге в Правительстве.

Он сообщил, что МЧС продолжает работу по обновлению автопарка, делая акцент на эффективность техники.

— Есть ли в планах закупать еще — да. В целом министерство ведет такую политику, чтобы обновить парк техники, и как раз-таки делается акцент на его эффективность, — добавил вице-министр.

Ранее стало известно, сколько МЧС заплатило за Tesla Cybertruck.