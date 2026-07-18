МЧС Казахстана объявило о наборе на службу в органы гражданской защиты

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан сообщило о порядке поступления на службу в органы гражданской защиты и пригласило граждан, соответствующих установленным требованиям, присоединиться к команде спасателей, передает агентство Kazinform.

Стать сотрудником органов гражданской защиты могут граждане Казахстана в возрасте от 18 до 35 лет, годные к строевой службе. Для кандидатов на должности водителей пожарных автомобилей обязательным условием является наличие водительского удостоверения категорий «В» и «С».

В МЧС отметили, что служба в органах гражданской защиты предусматривает ряд социальных гарантий и льгот. Среди них — сменный график работы, возможность получения жилья по государственной программе и жилищных выплат на каждого члена семьи, ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью от 30 до 45 календарных дней, а также выплата пособия на оздоровление в размере двух должностных окладов при выходе в отпуск.

Кроме того, сотрудники имеют право на выход на пенсию в 48 лет, возможность бесплатно получить профильное высшее образование, перспективы карьерного роста и профессионального развития, а также стабильную заработную плату.

— Профессия спасателя — это выбор сильных: служить и быть частью команды, которая первой приходит на помощь. Если ты готов быть там, где нужна помощь, твой путь начинается здесь, — подчеркнули в ведомстве.

Получить дополнительную информацию о порядке поступления на службу можно в департаментах по чрезвычайным ситуациям регионов и Академии гражданской защиты.

Ранее сообщалось о том, что прием в вузы МВД Казахстана стал полностью цифровым.