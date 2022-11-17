McDonald’s приостанавливает работу в Казахстане

17 Ноября 2022, 17:49

17 Ноября 2022, 17:49

McDonald’s приостанавливает работу в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - McDonald’s в Казахстане временно приостанавливает работу всех своих ресторанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«McDonald’s в Казахстане (ТОО Food Solutions KZ) с 18 ноября временно приостанавливает работу всех своих ресторанов из-за ограничений в местных поставках. Компания прилагает все усилия для скорейшего возобновления работы. О сроках открытия ресторанов будет сообщено позже», - сообщили в пресс-службе компании.

ТОО «Food Solutions KZ» работает в Казахстане более 6 лет и является одним из лидеров индустрии ресторанов быстрого обслуживания.

«Компания имеет 24 ресторана McDonald’s в следующих городах Казахстана: Алматы, Астана, Атырау, Актобе, Костанай, Караганда и обеспечивает работой около 2000 человек. За период своей деятельности ТОО «Food Solutions KZ» уплатил налогов на сумму более 3 млрд тенге и активно участвует в помощи обществу. За последние шесть лет компания перечислила на благотворительность более 80 млн тенге», - говорится в заявлении.