Мбаппе побил рекорд Жиру и принес Франции победу над Сенегалом

Лидер сборной Франции Килиан Мбаппе оформил дубль в матче против Сенегала и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Французы одержали победу со счетом 3:1 в стартовом матче группы I ЧМ-2026, передает Kazinform со ссылкой на FIFA.

Встреча в Нью-Йорке началась с опасных атак сенегальской команды. Николас Джексон был близок к голу, но после его удара мяч, задев штангу и голкипера Майка Меньяна, не пересек линию ворот. Позже форвард отправил мяч в сетку, но арбитры зафиксировали офсайд. Еще один хороший шанс упустил Исмаила Сарр.

После перерыва инициатива постепенно перешла к действующим вице-чемпионам мира. Дезире Дуэ первым серьезно потревожил оборону соперника, а затем Майкл Олисе и Килиан Мбаппе заставили Эдуара Менди несколько раз спасать свою команду.

На 66-й минуте французы все же добились своего. Олисе вывел Мбаппе на ударную позицию, и капитан сборной Франции открыл счет. Этот мяч позволил ему сравняться с рекордом Оливье Жиру по количеству голов за национальную команду — 57.

Развязка наступила в концовке встречи. Вышедший на замену Брэдли Баркола удвоил преимущество французов, после чего сенегальцы ответили голом Ибрагима Мбайе в компенсированное время. Окончательную точку поставил Мбаппе, эффектно пробив из-за пределов штрафной площади на шестой добавленной минуте.

Благодаря дублю форвард довел свой бомбардирский счет за сборную до 58 голов и стал единоличным рекордсменом Франции.

Победа также позволила «Ле Бле» избежать повторения сценария чемпионата мира 2002 года, когда французы уступили Сенегалу в стартовом матче турнира.

Теперь Мбаппе приблизился еще к одному историческому достижению. На чемпионатах мира он забил уже 14 мячей и находится всего в двух голах от рекорда немецкого нападающего Мирослава Клозе, который отличился 16 раз.

Напомним, ЧМ-2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Впервые в финальной части сыграют 48 сборных, которые распределены по 12 группам. В стадию плей-офф выйдут 32 команды, а борьба за титул начнется с новой для мундиаля стадии — 1/16 финала.

Полное расписание матчей чемпионата мира-2026 по футболу доступно по ссылке.