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Мажилисмены взяли на контроль строительство социальных объектов Шымкента

13 Января 2020 16:41
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Мажилисмены взяли на контроль строительство социальных объектов Шымкента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прибывшие в Шымкент с рабочей поездкой депутаты Мажилиса, члены фракции партии Nur Otan Дархан Мынбай, Берик Оспанов, Фахриддин Каратаев, Нуржан Альтаев проводят встречи в трудовых коллективах, обсуждая с гражданами вопросы выполнения Послания Президента страны и принятые для этого законодательные нормы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

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Сегодня мажилисмены посетили Жанаталапский район города. В районе среди объектов социальной инфраструктуры 7 школ, 12 детских садов, 1 поликлиника, 1 станция скорой помощи.

Депутаты рассказали горожанам о новом формате назначения и выплаты адресной социальной помощи для многодетных семей, внедрении обязательного медицинского страхования и ответили на волнующие жителей вопросы.



Для обеспечения жителей района чистой питьевой водой в 2011 году из бюджета было выделено 213 млн тенге по программе «Ақбұлақ». Однако из-за некачественной работы по проведению водопроводных сетей жители до сих пор не получают воду в полном объеме. Вода подается по графику, 72 дома и вовсе не подключены к водопроводным сетям. Ознакомившись с ходом строительства внутренней системы водоснабжения, депутаты поручили филиалу установить партийный контроль за завершением строительства важного объекта.

«Мы обсудили вопросы инфраструктуры населенного пункта, легализации земельных участков, выделения жилья для молодежи и другие социальные вопросы. Наиболее актуальными вопросами являются обеспечение качественной питьевой водой и природным газом. Средства на строительство внутренней системы водоснабжения выделены, местные власти планируют завершить строительство уже в этом году. Со стороны партии будет установлен общественный контроль. Вопрос обеспечения природного газа на стадии решения», - отметил депутат Мажилиса Дархан Мынбай.

В этот же день в Шымкентском филиале партии «Nur Otan» депутаты провели прием граждан.



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Ключевые слова: Мажилис, Строительство, Шымкент,
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