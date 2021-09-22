Мажилисмены выразили обеспокоенность качеством строящихся за счет госсредств школ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК выразили обеспокоенность по поводу качества строительства школ за счет государственных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мажилисмен Бауржан Сартбаев, озвучивая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова отметил, что в программе партии «Nur Otan» «Путь перемен: Достойную жизнь каждому!» говорится о том, что к 2025 году окончательно должна решиться проблема аварийных и трехсменных школ за счет строительства 800 новых, планируется модернизация 5 тысяч школ в малых городах, районных центрах и селах.

В сентябре этого года Глава государства в своем Послании народу, отмечая динамику дефицита мест у учащихся, поручил увеличить количество новых школ до 1000.

«Депутаты фракции партии «Nur Otan» в рамках встречи с населением ознакомились со строительством объектов образования, выражая обеспокоенность по поводу качества строительства школ за счет государственных средств, в том числе соответствия новому содержанию образования, развития функциональной грамотности учащихся, не оснащенности предметными кабинетами, отсутствия возможности организации работы дополнительного образования при строительстве», - сказал Бауржан Сартбаев на пленарном заседании палаты.

Депутат продолжил, что 7 сентября 2021 года в рамках обсуждения бюджета вице-министр образования и науки Б. Асылова доложила комитету по культурно-социальному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан о ходе строительства 800 школ. Было отмечено, что у Министерства образования и науки нет полномочий наблюдать за строительством этих школ и ежедневно мониторить тот или иной объект.

«После этого ответа тревога еще более углубилась. Во-первых, мы сами убедились в несоответствии между проектируемыми и построенными школами и реальными потребностями жителей. Очевидно, что в густонаселенном районе, согласно прогнозным показателям демографического роста, пришло время строить школы с большим населением по новым типовым проектам», - подчеркнул Бауржан Сартбаев.

Во-вторых, по словам мажилисмена, два года назад на августовской конференции министр образования и науки сообщил о строительстве малых модульных школ в сельских населенных пунктах. Здания такого типа при необходимости могут быть демонтированы, перемещены и использованы по назначению. Однако нет информации об обеспечении их безопасности или адаптации регионов к резко континентальным климатическим условиям.

В-третьих, при строительстве новых объектов применяются старые типовые проекты и правила, не соответствующие требованиям образовательных процессов нового содержания, в том числе передовые методы обучения и создание новой образовательной инфраструктуры в безбарьерной среде для детей с ограниченными возможностями здоровья.

«Например, насколько обоснованно строительство новых школ в малонаселенных селах по типовыми проектами, а также школы в густонаселенных и населенных пунктах с высокой демографической ситуацией роста без экономико-экспертного прогноза объектов, которые в дальнейшем превратятся в трехсменные школы? Насколько логично, что новые государственные общеобразовательные школы будут введены в эксплуатацию без соответствующего оборудования, в частности, кабинетов химии, физики, биологии, географии и кружков? По этой причине есть примеры, когда школы не могут получить лицензию на учебную деятельность вовремя», - пояснил Бауржан Сартбаев.