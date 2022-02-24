Мажилисмены встретились с пострадавшими при беспорядках предпринимателями в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса Парламента РК Айдос Сарым, Айгуль Куспан и Жулдыз Сулейменова встретились с предпринимателями, пострадавшими во время январских событий в Алматы, и обсудили актуальные вопросы ускорения выплат и компенсации по возмещению ущерба, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на алматинский филиал партии Nur Otan.

Одним из таких предприятий является ТОО «DasAutoServise», которое подверглось нападениям мародеров. В ладелец автосервиса Кирилл Нагиев вот уже шесть лет занимается ремонтом автомобилей и продажей автозапчастей и арендует здесь помещение. Под его крылом работают 10 человек, которые после январских событий не получают заработную плату.

«На нашем автосервисе было около девяти машин клиентов, все сгорели. Клиенты тоже прошли проверку и подают на возмещение ущерба. Мы лично смогли доказать сумму ущерба только на 40 млн тенге, заявка сейчас на этапе одобрения. Сколько еще мы не смогли доказать, так как все документы и диагностическое оборудование тоже сгорели», - рассказал К. Нагиев.

Заявления автовладельцев, которые в момент массового беспорядка находились в автосервисе, зарегистрированы отдельно на электронной платформе, они на стадии рассмотрения. Кроме того, в ходе массовых беспорядков были угнаны две автомашины.

Что касается самого здания автосериса, на данный момент разрабатывается проектно-сметная документация для реконструкции с сохранением существующих параметров здания. Однако владелец заявляет, что не способен оплатить ПСД и экспертное заключение.

«В чем сложность именно этой ситуации - здесь владелец один, но в рамках одного бизнеса работают более 10 субарендаторов. По этому кейсу у нас уже есть понимание - главное, чтобы у человека появился горизонт планирования. Мы договорились таким образом: районный акимат сегодня-завтра предоставляет владельцу конкретный план-график: когда, в какой срок, какие экспертизы. Мы тоже возьмем это на контроль, будем ускорять работу городских служб. Теперь у человека появится четкое видение», - отметил мажилисмен Айдос Сарым.