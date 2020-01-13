Мажилисмены посетили предприятия Сарыагашского района Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Группа депутатов Мажилиса во главе с председателем комитета по международным делам, обороне и безопасности Мухтаром Ерманом проводит встречи с жителями Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Сегодня парламентарии, члены фракции партии «Nur Otan» побывали в Сарыагашском районе.

В селе Жибек Жолы депутаты Мухтар Ерман, Кудайберген Ержан и Уалихан Кайназаров встретились с коллективом крестьянского хозяйства «Агротур». На предприятии, озданном в 2018 году, выращивают рассаду различных овощей.





По словам главы хозяйства Турсына Тасходжаева, процесс посадки семян полностью автоматизирован, теплицы региона заранее заказывают у них рассаду.

Депутаты высоко оценили работу предприятия и подчеркнули, что Туркестанская область имеет большой потенциал для развития сельского хозяйства.

В беседе с предпринимателями депутаты отметили, что вступившие недавно в силу изменения в законы положительно скажутся на социально-экономическом развитии страны. Особое внимание уделено мерам государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.





Вопросы развития предпринимательства, сельского хозяйства, создания новых рабочих мест обсуждены на встрече коллективом «Фирма Сакен». В селе Дарбаза мажилисмены Байдильда Жылкышиев, Сакен Каныбеков и Мансурхан Махамбетов рассказали о реализации госпрограмм, льготах, предоставляемых государством агрокомплексу, и субсидиях.

«Фирма Сакен», занимающаяся животноводством, обеспечивает работой 20 человек. На подворье товарищества около 600 КРС и свыше 2 тысяч голов мелкого рогатого скота. Ежегодно предприятие производит свыше 700 тонн продукции, обеспечивая жителей области молочной и мясной продукцией.





В ходе поездки депутаты также ознакомились с ходом строительства в рамках программы «Нұрлы жер» 13 многоэтажных домов на территории Капланбекского учебно-практического центра, водопровода в селе Дастан, посетили таможенный пункт «Жибек Жолы».

Высказанные в ходе встреч предложения и замечания избирателей мажилисмены взяли на депутатский контроль.