Мажилисмены подняли вопросы господдержки сельхозтоваропроизводителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О мерах поддержки, оказываемой сегодня государством отраслям АПК, а также о перспективах развития отечественных сельхозтоваропроизводителей шла речь на встрече депутатов Мажилиса с фермерами в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Депутат Мажилиса Марат Кусаинов в Зерендинском районе Акмолинской области встретился с коллективом молокоперерабатывающего комплекса. Предприятие, включенное в региональную Карту индустриализации, получило поддержку по «Дорожной карте бизнеса-2020» в размере 300 млн тенге, а также субсидии для открытия молочно-товарной фермы по программе «Экономика простых вещей». Это позволило оснастить завод современным оборудованием. Сегодня здесь трудятся порядка 100 человек, а в бюджет страны только в прошлом году было выплачено налогов на сумму 200 млн тенге.

В ходе встречи обсуждены вопросы производства, переработки и экспорта животноводческой продукции, а также государственной поддержки отечественных сельхозтоваропроизводителей.

Ознакомившись с планом развития комплекса, депутат Мажилиса Марат Кусаинов отметил важность внедрения современных технологий, позволяющих выпускать качественную и конкурентоспособную продукцию. При этом мажилисмен подчеркнул необходимость государственной поддержки АПК, которая, как акцентировал внимание парламентарий, будет оказываться и в дальнейшем.

«Главное – чтобы со стороны предпринимателей была отдача в виде создания постоянных рабочих мест и уплаты налогов», - сказал Марат Кусаинов.