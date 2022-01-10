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    09:30, 10 Январь 2022 | GMT +6

    Мажилисмены почтили минутой молчания память погибших в трагических событиях

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин от имени депутатов Палаты выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате трагических событий, произошедших в эти дни в ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

    С минуты молчания началось сегодня заседание Бюро Мажилиса. Мажилисмены почтили память погибших в результате трагических событий, произошедших в эти дни в ряде регионов стране.

    «От имени всех депутатов Мажилиса выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших в трагических событиях, которые произошли в ряде регионов нашей страны. Разделяем всю боль и горечь невосполнимой утраты. Желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления. Ситуация с самого начала находится на контроле Главы государства», - сказал Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин.

    Как известно, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января 2022 года днём общенационального траура.

    Теги:
    Нурлан Нигматулин Парламент Утраты Главная ЧП-2022 Мажилис
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