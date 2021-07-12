Мажилисмены ознакомились с проектами в малом промышленном парке в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса Парламента РК – члены фракции партии «Nur Otan» Беккали Торгаев, Айдос Сарым и Артур Платонов в рамках мониторинга реализации дорожной карты исполнения предвыборной программы партии «Nur Otan» «Путь перемен: достойную жизнь каждому!» посетили малый промышленный парк «Ala Estate» в Наурызбайском районе Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Создание промышленных парков на основе существующих промышленных баз и строительство новых производственных помещений вошли в дорожную карту по Алматы. Так, реализация порядка 300 проектов позволит создать более 25 тысяч рабочих мест для алматинцев. Всего выделено 18,2 млрд. тенге.

Мажилисмен Артур Платонов высоко оценил проводимые в мегаполисе мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса. К примеру, из запланированных в текущем году пять промпарков, к работе приступили 4, которые разместились в Наурызбайском, Турксибском и Алатауском районах.

Так, в Наурызбайском районе развернуто уже 9 производств по выпуску мебели, кондитерских и галантерейных изделий, канцелярских товаров, масок и пищевой упаковки. Предприятия обеспечивают до 120 постоянных рабочих мест. На одном из производств нуротановцы-мажилисмены внесли замечание по использованию малого количества материалов казахстанского содержания. На предприятии заверили, что устранят проблему в кратчайшие сроки.

Стоит отметить, что предприниматели довольны предлагаемыми условиями по аренде площадей, что позволяет своевременно наладить выпуск востребованной продукции.

«Стабильная выплата заработной платы, созданные условия для работы и предоставление 2% кредита данным производствам – все это свидетельствует об усилении государственной поддержки и идеологии самого мегаполиса, направленной на малый и средний бизнес. Нас волнует благосостояние народа. Это и есть основная причина наших встреч с населением», - сказал руководитель рабочей группы, депутат Беккали Торгаев.

Далее нуротановцы ознакомились с проектом строительства трикотажной фабрики с привлечением иностранных инвесторов и технологий, где планируется создать 300 рабочих мест.

«Сегодня Алматы – деловая столица страны, крупнейший локомотив экономического развития Казахстана, один из основных транспортно-логистических узлов Центрально-Азиатского региона. Стремление по вхождению в ряды лучших мегаполисов мира требует обеспечения экономического роста не менее 5% в год. Добиться этого можно только через повышение производительности труда», - подчеркнул мажилисмен Айдос Сарым.

По итогам визита мажилисмены отметили, что развитие малого и среднего бизнеса – один из основных приоритетов для партии «Nur Otan» и нового экономического курса Казахстана. Каждое третье предприятие МСБ страны действует в Алматы, 6 из 10 занятых граждан работают в МСБ. Партия и далее будет оказывать содействие в развитии предпринимательства через эффективные инструменты поддержки.