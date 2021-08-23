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Мажилисмены обсудили проблемы аграриев в Павлодарской области

23 Августа 2021 12:17
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Мажилисмены обсудили проблемы аграриев в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Об изменениях в земельном законодательстве, о кредитовании сельхозпредприятий, субсидировании АПК и в целом о поддержке бизнеса на селе речь шла на встрече депутата Мажилиса Максата Раманкулова с аграриями Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

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В Чернорецком сельском округе член парламентской фракции партии «Ак жол» встретился с коллективом ТОО «Тогас С», которое занимается выращиванием ячменя и картофеля.

В разговоре с депутатом сельчане рассказали о насущных проблемах, в частности, об отсутствии средств для увеличения производственных мощностей, посевных площадей и развития переработки продукции. Предприниматели говорили и о неэффективности и забюрократизированности ряда государственных программ в сфере АПК, а также о нехватке специалистов в сельском хозяйстве и необходимости стимулирования агрономов, ветеринаров, механизаторов и других специалистов, кто сегодня задействован в аграрном секторе экономики.

Особое внимание сельхозтоваропроизводители обращают и на сложности с финансированием хозяйств по линии КазАгро и АКК, а также систематический отказ банков второго уровня в кредитовании по причине неблагополучной кредитной истории. При этом аграрии отмечают, что для климатических условий Казахстана как зоны рискованного земледелия практически все субъекты АПК периодически имеют просрочки по кредитам. И по этой причине фермеры годами не имеют доступ к финансовым средствам. Для решения этих вопросов предложено, в частности, рассмотреть возможность ежегодного «обнуления» кредитных историй и исключения из списков недобросовестных заемщиков тех сельхозпроизводителей, которые погасили свою задолженность. По мнению предпринимателей, это поможет клиентам получить доступ к банковскому кредитованию, не дожидаясь положенного действующими нормами пятилетнего срока.

Отвечая на вопросы сельчан, депутат заверил, что озвученные в ходе встреч предложения будут рассмотрены и проанализированы для принятия необходимых решений.


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#Павлодарская область   #Мажилис   #Сельское хозяйство  
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