Мажилисмены обсудили проблемные вопросы в сфере строительства и ЖКХ

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса в рамках своей работы в регионах посещают строительные площадки социальных объектов, акцентируя внимание на соблюдении сроков и качества строительства, а также на проблемных вопросах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

В Карагандинской области депутат Мажилиса, член фракции партии «Ак жол» Айгуль Жумабаева побывала на строящихся объектах в городах и поселках области.

В беседах с депутатом предприниматели городов Абай и Сарань отметили, что вынуждены работать в ущерб себе, неся колоссальные убытки. К примеру, по этой причине не может быть завершено строительство спортивного зала-пристройки к школе им. Абая. Строители ПК «Аспап» сообщили депутату, что основные работы на объекте завершены, а на оставшиеся отделочные виды не осталось средств из-за резкого удорожания металла.

Посетила Айгуль Жумабаева и ряд объектов, возводимых по государственной программе «Нурлы жер», которые также не достроены по причине резкого удорожания строительных материалов. Предприниматели заверили, что несмотря на это, предприятие, имеющее собственное производство бетонных конструкций, готово завершить один дом в рамках социальной ответственности.

Наряду с этим депутат встретилась с рабочими, которые ведут реконструкцию городского автовокзала.

Высказанные в ходе встреч замечания и предложения предпринимателей будут взяты на контроль, отметила по итогам поездки мажилисмен.