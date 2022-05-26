Мажилисмены обсудили предстоящий референдум в столице и регионах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня депутат Мажилиса Елдос Абаканов встретился с жителями столичного жилого массива «Уркер» и рассказал о реформах, проводимых в стране и предстоящем референдуме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты Парламента РК.

- Референдум – это система, предназначенная для признания общих взглядов и мнений общества. Я думаю, что после конституционных изменений роль народа в государственном управлении возрастёт. Общественный контроль должен быть усилен, потому что только при наличии тесной связи между государством и народом мы станем единым целым, - сказал Елдос Абаканов.

Участники встречи выразили поддержку проводимым реформам.

В ходе беседы также были подняты актуальные вопросы жилого массива «Уркер». Такие как, отсутствие детских площадок, ремонт канализационных труб, изменение автобусных маршрутов, правовые статус жителей военного городка. Озвученные предложения взяты депутатом на контроль.

В этот же день депутат Мажилиса Айкын Конуров провел встречу с активом Карагандинского областного филиала Народной партии Казахстана. В ходе беседы парламентарий сделал акцент на важности народной поддержки, которая будет актуализирована на всенародном референдуме.

Среди выносимых на общенародный референдум поправок в Конституцию одними из самых близких каждому казахстанцу являются изменения, которые касаются усиления механизмов и институтов правозащиты. В частности, закрепление в Основном законе статуса Уполномоченного по правам человека, создание Конституционного суда, который будет неуклонно утверждать принцип неотвратимости наказания за нарушение любых конституционных прав граждан. Такие конституционные реформы будут способствовать росту авторитета нашей страны как государства, приверженного демократическим, правовым и общечеловеческим ценностям, –подчеркнул Айкын Конуров.

Сегодня депутаты Мажилиса Айгуль Нуркина, Вера Ким встретились с коллективом угледобывающего предприятия «Восточный» в городе Экибастузе. Депутаты рассказали о значимости предстоящего референдума, об основных поправках в Конституцию, а также ответили на интересующие общественность вопросы.

- Инициатива проведения референдума, выдвинутая Главой государства, исходила из многолетнего запроса граждан о расширении участия в государственном управлении и глубокой демократизации политических процессов. Для реализации этих и других социально-значимых задач необходима конституционная реформа. Будет внедрена смешанная мажоритарно-пропорциональная модель выборов депутатов Мажилиса и областных маслихатов. Этот шаг позволит максимально полно охватить взгляды и мнения избирателей, - отметила депутат Айгуль Нуркина.

О поправках, касающихся обеспечения прав человека пояснила депутат Мажилиса Вера Ким.

- В правоохранительной сфере будут внесены существенные изменения. В частности, будет создан Конституционный суд. Статус Уполномоченного по правам человека, то есть омбудсмена, определяется родительским законом. Смертная казнь в стране отменяется вообще. Все это делается для защиты прав и свобод граждан, - сказала Вера Ким.

Работники угольного разреза «Восточный» подчеркнули, что хотят положительных перемен в стране и выразили готовность принять участие в политической кампании.

- Конституционные реформы, предложенные Президентом, имеют важное значение для будущего всей страны, и поэтому стоит принять в этом активное участие. Мы коллективно пойдем на референдум вместе с семьями, - поделился своим мнением сотрудник разреза Виктор Носенко.