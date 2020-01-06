Мажилисмены обсудили ход выполнения Послания Президента с энергетиками

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса, члены фракции партии «Nur Otan» Сапар Ахметов, Павел Казанцев и Джамиля Нурманбетова в рамках встреч с избирателями посетили столичное предприятие «Астана-Теплотранзит», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты Парламента РК.

В беседе с коллективом мажилисмены обсудили вопросы выполнения основных положений Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана», а также рассказали о своей законотворческой деятельности в текущей парламентской сессии.

Мажилисмен Сапар Ахметов проинформировал о принятых поправках в уголовное законодательство, касающихся, в частности, усиления ответственности за преступление против личности, вождение автотранспорта в нетрезвом виде. Кроме того, речь шла и о моратории на проверки МСБ и многом другом.

Депутат Джамиля Нурманбетова акцентировала внимание горожан на нововведениях в социальной сфере. Это вопросы, касающиеся статуса педагога, внедрения АСП и ОСМС.

Особый интерес у коллектива вызвала работа Национального совета общественного доверия.

«Люди с огромным интересом спрашивают о работе Национального совета общественного доверия: по социальной части, по трудовым отношениям, по земле, по бизнесу. Депутаты сейчас обязаны донести этот важный посыл, что те решения, которые озвучил Президент страны Касым-Жомарт Токаев по Национальному совету общественного доверия, будут депутатами «расшиты» законодательно, чтобы в ближайшее время эти решения заработали на благо казахстанцев», - подчеркнул депутат Мажилиса Павел Казанцев.

Депутаты ознакомились также с работой предприятия и перспективами его развития, обсудили вопросы тарифообразования и ветхих теплосетей.



