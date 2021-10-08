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    13:55, 08 Октябрь 2021 | GMT +6

    Мажилисмены изучают работу агропредприятий в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Мажилисменов заинтересовал опыт Карагандинской области по созданию оптово-распределительного центра. Для знакомства с его работой в регион приехала группа депутатов - членов комитета по аграрным вопросам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Депутаты посетили оптово-распределительный центр Global City, а также ряд крестьянских хозяйств, которые выращивают картофель и овощи.

    «Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана поставил задачу создать оптово-распределительные центры во всех регионах страны. Правительство работает над этим. Мы приехали в Караганду, чтобы ознакомиться с работой ОРЦ Global City. Это большой проект, в который было инвестировано более 24 млрд тенге. Фермеры могут реализовать свой товар без посредников. Полностью выстроена вся цепочка - от хранения до реализации. Это хорошая поддержка местных товаропроизводителей и один из способов сдерживания цен», - говорит Мейрамбек Толепберген, депутат Мажилиса Парламента РК.


    Теги:
    Сельское хозяйство Парламент Карагандинская область Мажилис
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