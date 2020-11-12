Мажилисмены и эксперты обсуждают Концепцию Социального кодекса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сбалансированная социальная политика должна стать основой Социального кодекса, считают депутаты Мажилиса. Своим мнением парламентарии поделились в ходе обсуждения Концепции нового законопроекта, разрабатываемого в настоящее время, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

В заседании круглого стола «Послание Президента Казахстана: Новая парадигма социальной политики», организованного Центром прикладных исследований «Talap» при поддержке Фонда им. Ф. Эберта в Казахстане, наряду с мажилисменами приняли участие представители Министерства труда и социальной защиты населения, политических партий, НПП «Атамекен», ученые и эксперты КИСИ при Президенте РК, Института мировой экономики и политики, КазГЮУ им. М.Нарикбаева.

Модератор заседания, директор Центра прикладных исследований «Talap» Рахим Ошакбаев напомнил, что сегодня сфера соцобеспечения в Казахстане регулируется десятками законов и подзаконных актов, что привело к непониманию граждан и разрозненности в регулировании вопросов в этом секторе. В связи с чем Главой государства в Послании народу Казахстана дано поручение разработать Социальный кодекс страны. Кроме того, эффективность проводимой государственной социальной политики особенно важна в период кризиса и пандемии.

- Это является основанием для важной аналитической работы и дискуссий для реформирования и модернизации социальной политики, - отметил Рахим Ошакбаев.

В свою очередь Председатель Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию Бейбит Мамраев заявил, что Социальный кодекс должен, прежде всего, быть направлен на оказание комплексной социальной помощи особо нуждающимся гражданам, которые в силу разных причин не могут трудиться, а всем другим – создать возможность работать. Кроме того, при разработке Кодекса целесообразно изменить подходы по систематизации мер поддержки в сфере социальной защиты, в основе которой должна быть сбалансированная социальная политика, исключающая рост иждивенческих настроений.

По словам депутата, необходимо предусмотреть минимальные государственные социальные гарантии, соответствующие международным стандартам.

- Это будет способствовать тому, что человек, оказавшийся в той или иной жизненной ситуации, будет знать, какие в государстве предпринимаются меры для социальной поддержки, - отметил Бейбит Мамраев.

Концепцию проекта Кодекса представил первый вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов, пригласивший к широкому обсуждению всех заинтересованных казахстанцев.

Свои предложения по совершенствованию законодательства в этой сфере внесли принявшие участие в обсуждении депутаты Мажилиса Ирина Смирнова, Айгуль Нуркина и Нуржан Альтаев, а также заместитель председателя правления НППП «Атамекен» Олжас Ордабаев, первый заместитель председателя партии «Ауыл» Толеутай Рахимбеков.



