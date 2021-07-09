РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:03, 09 Июль 2021 | GMT +6

    Мажилисмены: Для решения проблем сельхозпроизводителей необходим комплексный подход

    None
    None
    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса, члены фракции партии Nur Otan Гульдара Нурымова и Мейрамбек Тулепберген в рамках выезда в Жамбылскую область обсудили с местными сельхозпроизводителями вопросы, актуальные для аграрного сектора. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

    Депутаты Мажилиса Гульдара Нурымова и Мейрамбек Тулепберген встретились с работниками крестьянского хозяйства «Тимофеев», расположенного в Жамбылском районе Жамбылской области.

    Хозяйство специализируется на производстве растительной продукции, разведении коров мясного и молочного направления. В этом году на площади 2500 га посеяны пшеница, ячмень, кукуруза, люцерна, лук, морковь.

    Говоря о работе крестьянского хозяйства, его глава Андрей Тимофеев выделил ряд проблемных вопросов.

    Один из них – приобретение сельхозтехники. Сегодня её можно приобрести в лизинг под 17%, из которых 10% государство возвращает. Но проблема состоит в том, что фермеры испытывают трудности при возвращении этих 10%. Сначала фермер сам погашает все 17%, а затем уже на основании его заявления возвращаются 10%. Процесс при этом не всегда бывает быстрым, что осложняет работу аграриев, особенно в период посевной.

    Аналогичная ситуация отмечается и по бензину. Из-за роста цен на дизельное топливо затраты не окупаются.

    Кроме того, речь шла и о дефиците кормов, который возник в последнее время из-за засухи, а также их высокой стоимости, что приводит к удорожанию продукции. Рост цен на мясо в регионе на 300-400 тенге служит тому примером.

    Депутаты, отвечая на вопросы, поднятые крестьянами, отметили, что в соответствии с поручением Президента страны проводится соответствующая работа по стабилизации цен на продукты питания, а вопрос дефицита кормов будет в ближайшее время рассмотрен на региональном общественном совете по развитию аграрного сектора.

    На встрече речь также шла о мерах, предусмотренных региональной предвыборной программой партии Nur Otan для развития аграрной отрасли. В частности, на территории области в 2022 году за счёт строительства 7 новых водохранилищ будет проведена работа по восстановлению 34,5 тыс. га земли, до 2025 года - по модернизации орошаемых каналов.


    Теги:
    Сельское хозяйство Официально Парламент Мажилис
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:43
    20 многопрофильных больниц с привлечением частных инвестиций планируется построить в Казахстане
    Сегодня, 08:24
    Первые комплекты наград разыграют на Азиаде по гребле
    Сегодня, 08:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!