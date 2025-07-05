Мажилисмены проконтролировали модернизацию ГРЭС и завода ферросплавов в Аксу

На Аксуской ГРЭС проводится реконструкция седьмого энергоблока, электростанция получила в этих целях турбину и генераторную установку. Теперь мощность блока будет увеличена с 300 до 325 МВт. Модернизация осуществляется за счёт частных инвестиций со стороны действующих собственников.

Следующим этапом в планах станции является реконструкция последнего, восьмого, энергоблока, после завершения которой общая мощность ГРЭС вырастет с 2400 до 2800 МВт. Это создаст дополнительные возможности для расширения промышленного производства на предприятиях, снабжаемых станцией.

В беседе с депутатами руководство станции также акцентировало внимание на вопросах подготовки кадров. Сегодня на предприятии активно идёт омоложение коллектива: средний возраст сотрудников составляет 41 год. Средняя заработная плата – 650 тысяч тенге, что позволяет эффективно привлекать выпускников колледжей, особенно из города Аксу и близлежащих регионов. В то же время сохраняется потребность в высококвалифицированных инженерно-технических работниках, подготовка которых требует времени и системной работы.

Аксуский завод ферросплавов производит целый ряд ферросплавов, необходимых для металлургического производства. На предприятии в настоящее время ведётся реконструкция печи в шестом цехе. В планах – поэтапный и полный переход к герметичным печам, с высокой энергоэффективностью и минимальным воздействием на окружающую среду.

– Как поделились сотрудники, если взамен нынешним печам придут герметичные, то условия труда станут намного комфортнее. При этом молодёжь работой довольна. Например, плавильщик в цехе N6 – местный парень, окончил Аксуский колледж чёрной металлургии, с 20 лет работает на данном предприятии, сейчас ему 35. Получает 900 тыс. тенге в месяц, – рассказал Азат Перуашев.

В то же время руководство предприятия поделилось, что произошёл отток опытных кадров в результате реализации программы «55+», которая даёт возможность выхода на пенсию для работников с определённым стажем на горячем и вредно-опасном производстве. Поэтому компания уделяет особое внимание взращиванию компетентных специалистов, стимулируя сотрудников высокой заработной платой.