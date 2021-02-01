Мажилисменам презентовали поправки в законодательство по вопросам соцзащиты отдельных категорий граждан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов на заседании Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию презентовал проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

В начале своего выступления глава министерства отметил, что законопроект разработан в рамках исполнения Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью до 2025 года. В основу документа легли предложения членов рабочих групп Мажилиса и Сената Парламента, Координационного совета по вопросам лиц с инвалидностью при Правительстве, а также общественности и экспертного сообщества.

Проект закона предусматривает внесение изменений и дополнений в 75 законодательных актов, в том числе в 10 кодексов.

«Законопроект разработан в целях: имплементации норм Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью по устранению дискриминационных терминов в законодательстве; совершенствования социальной защиты лиц с инвалидностью; стимулирования трудоустройства и создание возможностей для экономической активности лиц с инвалидностью; обеспечения гарантированным социальным пакетом малообеспеченных семей, оформления документов на получение специальных социальных услуг и инватакси через Портал социальных услуг (с 2023 года). Также документ предусматривает расширение категории «ветеран труда» и установление гарантированного уровня социальной выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года, в случае возобновления трудовой деятельности», – проинформировал Серик Шапкенов.

Законопроект содержит следующие новеллы.

Первое. Введение пособия лицам, которые осуществляют уход за инвалидами I группы, вне зависимости от причины инвалидности. Данным пособием будет охвачено порядка 24 тыс. человек.

Второе. Детей в возрасте от 7 до 16 лет предлагается разделить по группам инвалидности, и им будет пересмотрен размер пособий в сторону увеличения. Мера коснётся более 31 тыс. человек.

«Это норма также положительно отразится на размерах специального государственного пособия детям-инвалидам, проживающим в Байконуре, которые получают пенсии по инвалидности по законодательству Российской Федерации, а специальное государственное пособие по законодательству Казахстана», – подчеркнул министр.

Третье. Предоставление права на одновременное получение пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца. Это позволит повысить уровень доходов семей, потерявших кормильца и имеющих в своем составе детей с инвалидностью. Мера коснется порядка 2 тыс. детей-инвалидов.

Четвертое. С учетом международного опыта (Япония, Германия, Франция) в качестве альтернативы исполнения квоты по трудоустройству лиц с инвалидностью предлагается с 2023 года ввести компенсационные взносы для работодателей.

«Аккумулированные средства будут направлены на содействие занятости: субсидирование затрат работодателей, создающих специальные рабочие места; организацию обучения лиц с инвалидностью навыкам, необходимым для трудоустройства; организацию оплачиваемых стажировок лиц с инвалидностью у потенциальных работодателей», – пояснил Серик Шапкенов.

Пятое. Предлагается оказание социальной поддержки лицам, получившим инвалидность от трудового увечья или профессионального заболевания, в виде обеспечения техническими средствами реабилитации за счет государства в случае невозможности исполнения обязательств работодателем.

Шестое. Будет сохранено право семей, воспитывающих детей с инвалидностью, состоять на учете до получения жилья из государственного фонда после достижения совершеннолетия и перехода ребенка на статус инвалида I и II группы. Эта норма даст возможность более 20 тыс. семей сохранить очередность.

Седьмое. Установление гарантированного уровня (на уровне аналогичного ежемесячного государственного пособия по уходу за ребенком до 1 года из республиканского бюджета) суммы социальной выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста 1 года, в случае возобновления трудовой деятельности.

Восьмое. Продление периода ухода за ребенком-инвалидом до 18 лет, ранее учитывался период ухода за ребенком-инвалидом до 16 лет. Данная норма вводится в связи с изменением возрастных групп детей с инвалидностью. Она положительно повлияет на назначении пенсионных выплат по возрасту и базовой пенсии.

«В целом нормы, изложенные в проекте закона отражают актуальные вопросы обеспечения государством базовых социальных гарантий, включая вопросы социальной поддержки лиц с инвалидностью, адресную социальную помощь и пенсионное обеспечение. Принятие законопроекта не потребует дополнительного выделения бюджетных средств, затратные нормы будут реализованы в рамках выделенных средств на 2021 – 2023 годы в размере 55,4 млрд тенге», – резюмировал Серик Шапкенов.