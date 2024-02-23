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    00:15, 23 Февраль 2024 | GMT +6

    Мажилисмен возмутился ответом Правительства на предложение о хирургической кастрации педофилов 

    Депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев
    Фото: Талғат Таныбаев

    Мажилисмен Елнур Бейсенбаев возмутился полученным ответом Правительства на предложение депутатов о введении хирургической кастрации педофилов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Знаете, что было написано в заключении Правительства, которое я получил? Меня привело это в шок. «Мы не можем пойти на унижение достоинства». Такими словами они прописали. О каких достоинствах идет речь? Какие достоинства есть у педофила? Это же преступник. А кто думал о боли, причиненной на века не только ребенку, а всей семье? Это незабываемая боль, — поделился он в эфире программы «Фокус внимания» на телеканале Jibek Joly. 

    При этом он отметил маловероятность того, что эта поправка будет принята.

    — Мы поднимаем этот вопрос, чтобы эти люди знали, что даже о возможной хирургической кастрации говорилось с трибун Парламента, чтобы таких действий не было, — добавил он.

    Меры по кастрации также прокомментировала руководитель Центра поддержки женщин и детей Анна Рыль. 

    По ее мнению, химическая кастрация может озлобить преступника, побудить его мстить. Помимо этого, люди с психологическими отклонениями получают удовольствие от насилия, и хирургическая кастрация не поможет их исправить. Единственное решение — пожизненное заключение.

    Напомним, в прошлом году депутаты озвучивали предложение о введении хирургической кастрации педофилов. 

    21 февраля депутаты Мажилиса Парламента одобрили в первом чтении поправки, предусматривающие  пожизненное заключение за убийство детей и педофилию. 


    Теги:
    Парламент Законопроекты Права человека Мажилис
    Анеля Касымова
    Автор
    Анеля Касымова
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