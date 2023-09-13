Сделать обязательной химическую и хирургическую кастрацию для педофилов предложил Асхат Аймагамбетов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане следует ужесточить наказание для педофилов и ввести обязательную химическую и хирургическую кастрацию. Таким мнением поделился депутат Мажилиса Парламента РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его мнению, минимальный срок заключения для преступников, осужденных за педофилию, должен быть пожизненный. Также помимо химической кастрации нужно ввести такое наказание, как хирургическая кастрация.

Депутат подчеркнул, что педофилы могут оказаться на свободе через 10-15 лет. Вместе с тем они могут выступить с заявлениями о том, что химическая кастрация негативно влияет на печень и другие органы организма.

«Мы считаем, что химическая и хирургическая кастрация должны быть обязательными», - сказал Асхат Аймагамбетов в кулуарах заседания в Мажилисе.

Напомним, в Казахстане с 2018 года вступил в силу приказ Министерства здравоохранения о проведении и правилах применения химической кастрации. Процедура проводится на основе решения суда.