Мажилисмен: Вопросам жителей отдаленных районов - особое внимание

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопросы, актуальные для жителей отдалённых аулов и сёл Восточно-Казахстанской области, обсудил в ходе поездки по региону председатель Комитета Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию Нуртай Сабильянов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты Парламента РК.

На встречах речь шла о ремонте автомобильных дорог, строительстве жилья и обеспечении населения высокоскоростным интернетом. Отдельный разговор состоялся относительно мер, предпринимаемых государством для восстановления экономики от последствий карантина, в том числе по развитию социальной сферы, помощи пенсионерам и инвалидам, малообеспеченным гражданам, поддержке учебных и медицинских учреждений.

Как отметил Нуртай Сабильянов, депутаты Мажилиса уделяют особое внимание проблемам жителей отдалённых населенных пунктов.

В селах Алгабас, Кайнар, Абралы, расположенных в 600 километрах от областного центра, мажилисмен обсудил возможность расширения социальной и медицинской помощи пострадавшим от испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне. Речь шла и об обеспечении чистой питьевой водой, о ценах на уголь, строительстве жилья, улучшении почтовых услуг.

Тема обеспечения чистой питьевой водой, строительства жилья поднята и в разговоре с жителями села Караул Абайского района. А в г. Аягоз Нуртай Сабильянов посетил межрайонную больницу, ознакомившись с работой недавно открывшегося отделения ангиографии. Депутат Мажилиса выразил признательность коллективу медучреждения за слаженную работу в период борьбы с коронавирусом.

В сёлах Аягозского и Урджарского районов мажилисмен побывал на строительных площадках школы, моста, объектов по обеспечению чистой питьевой водой, а также проверил качество ремонтных работ на автомобильных дорогах Семей - Кайнар, Аягоз - Баршатас.

В беседах с сельчанами Нуртай Сабильянов рассказал о работе Мажилиса по законодательному обеспечению инициатив руководства страны, направленных на улучшение жизни казахстанцев, социальную поддержку граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства, и ответил на поднятые вопросы.