Мажилисмен с рабочим визитом посетил Атыраускую область

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Нурлыбек Ожаев с целью контроля за ходом выполнения дорожной карты по реализации предвыборной программы посетил с рабочим визитом Махамбетский район Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Депутат ознакомился с работой ТОО «Первомайский» по производству молочных изделий. В организации отметили, что даже в период пандемии их работа не приостановилась. Затем мажилисмен побывал в теплице «Жумагалиева», где в год производят 350 тонн огурцов, помидоров, встретился с сотрудниками теплицы.

В ходе рабочего визита депутат провел встречу с жителями села Акжайык Махамбетского района, выслушал их просьбы и пожелания. Жители озвучили волнующие экологические вопросы, внесли свои предложения по решению проблем. Сейчас в регионе возникли сложности в связи с нехваткой воды, из-за чего пострадал скот.

Помимо этого, была озвучена проблема, связанная со снижением уровня воды в Каспийском море. Депутаты Мажилиса, в свою очередь, заверили, что приложат все усилия для решения проблем.

Жители поселка Акжайык высказали свои пожелания и возникшие вопросы депутату Нурлыбеку Ожаеву. Депутат отметил, что каждая проблема решится своевременно, будут учтены мнения жителей.