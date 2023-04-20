Мажилисмен Бакытжан Базарбек требует навести порядок с точечным строительством в городах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек заявил, что ситуация с точечной застройкой в различных городах выходит за рамки приличия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На наших глазах происходит настоящий беспредел застройщиков и одним из примеров таких мест является Алматы. Город за короткое время из финансово-культурного центра страны превратился в огромный строительный участок. Аналогичная ситуация в Астане, Шымкенте, Туркестане, сейсмо-, селе- и оползнеопасных зонах Уральска, Атырау, Актау и Актобе. Строят многоэтажные жилые комплексы, без АПЗ, без согласования эскизного проекта, строят без ПСД, без талона уведомления на строительство, без разрешения на привлечение долевых средств на жилищное строительство, строят на земельном участке, целевое назначение которого не позволяет такое строительство», - сказал Бакытжан Базарбек, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

Депутат добавил, что строят на рекреационной и водоохраной зонах, на охранной зоне международного аэропорта, на тектонических разломах, на красных линиях, на сейсмо-, селе- и оползнеопасных зонах, на охранной зоне высоковольтных линии, на санитарно-защитных зонах промышленных предприятий, на санитарно-охранных зонах действующих кладбищ.

«Строят без инженерных сетей, без коммуникаций. Для высвобождения территории под строительство элитных жилых комплексов коттеджей, зон отдыха вырезают огромные горы и сопки, вырубают ценные редкие деревья и кустарники, выводят из оборота естественные ареалы обитания редких и вымирающих видов животных. Для этого уничтожили все яблоневые сады, под бульдозер идут даже захоронения на кладбищах. Все эти годы мы, всячески поддерживая строительный сектор и сферу жилищного строительства, забыли о главном, о комфортных и безопасных условиях проживания жителей городов, которые ежедневно сталкиваются не просто с уплотняющей, а с очевидными противоправными действиями застройщиков», - подчеркнул Бакытжан Базарбек.

Депутаты просят Правительство и Генеральную прокуратуру:

- Объявить мораторий на внесение корректировок в проекты детальной планировки районов (ПДП) для перевода рекреационных, сейсмо-, селе- и оползнеопасных зон в жилые зоны.

- Ввести космомониторинг неиспользуемых земель и самовольного строительства на сейсмо-, селе- и оползнеопасных зонах, рекреационных и общественных зонах городов. Результаты этого космомониторинга должны быть правовым основанием для изъятия земель в судебном порядке, а также приостановления строительства, отзыва и аннулирование исходных и разрешительных документов на строительство.

- Ввести институт «Омбудсмен по защите общественных интересов в сфере архитектуры и строительства» с наделением его необходимыми полномочиями, вплоть до инициирования проверок зон и территории самовольной и незаконной застройки.

- Законодательно вернуть комиссионную приемку в эксплуатацию возведенных объектов, многоквартирных жилых домов на сейсмо-, селе- и оползне опасных зонах с обязательным согласованием актов комиссионной приемки с уполномоченными органами.

- Ввести обязательный сейсмоаудит для всех объектов жилищного строительства 2-х и более этажности.