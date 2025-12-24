Мажилис заслушает отчет ВАП о мерах поддержки бизнеса

Депутаты заслушают отчет председателя Высшей аудиторской палаты на тему «Государственный аудит эффективности оказания мер государственной поддержки субъектам частного предпринимательства».

Кроме того, на рассмотрение во втором чтении выносятся законодательные поправки по вопросам развития креативных индустрий.

Как отмечал ранее депутат Ерлан Стамбеков, сегодня в сфере креативных индустрий зарегистрировано более 46 тысяч субъектов, а работает в ней почти 143 тысяч человек. Доля креативной экономики в ВВП составляет около 1%, при этом с 2017 года она выросла более чем в три раза. Добавленная стоимость креативного сектора превысила 2 млрд долларов.

Законопроектом определены ключевые понятия, задачи, направления и принципы государственной политики в сфере креативных индустрий. Поправки вносятся в такие законодательные акты, как «Предпринимательский кодекс», «О культуре», «О государственной молодежной политике», что позволит комплексно закрепить правовые основы развития данной сферы.

Закрепляются компетенции уполномоченного органа, включая: