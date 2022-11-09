Мажилис взял в работу законопроект по вопросам использования пастбищ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Мажилис взял в работу законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования пастбищ», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования пастбищ» разработан депутатами Парламента. Законопроектом предусматривается внесение изменений и дополнений в Земельный и Лесной кодексы, Законы «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и «О пастбищах». Целью законопроекта является совершенствование действующего законодательства в сфере управления и использования пастбищ», - сказал мажилисмен Берик Оспанов, представляя документ на пленарном заседании палаты.

В частности, проектом закона ужесточаются меры за неиспользование пастбищ, устанавливается запрет на перевод пастбищ, предназначенных для удовлетворения нужд населения, в другие виды сельхозугодий, меняется содержание и сроки действия Плана по управлению и использованию пастбищ, уточняются компетенции уполномоченных органов, предусматриваются нормы по государственной поддержке пастбищепользователей путем субсидирования затрат на обводнение отгонных пастбищ и на проведение коренного и поверхностного улучшения пастбищ.