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Мажилис взял в работу законопроект по вопросам использования пастбищ

Автор:  
Серик Сабеков
9 Ноября 2022, 10:41
Мажилис взял в работу законопроект по вопросам использования пастбищ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Мажилис взял в работу законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования пастбищ», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования пастбищ» разработан депутатами Парламента. Законопроектом предусматривается внесение изменений и дополнений в Земельный и Лесной кодексы, Законы «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и «О пастбищах». Целью законопроекта является совершенствование действующего законодательства в сфере управления и использования пастбищ», - сказал мажилисмен Берик Оспанов, представляя документ на пленарном заседании палаты.

В частности, проектом закона ужесточаются меры за неиспользование пастбищ, устанавливается запрет на перевод пастбищ, предназначенных для удовлетворения нужд населения, в другие виды сельхозугодий, меняется содержание и сроки действия Плана по управлению и использованию пастбищ, уточняются компетенции уполномоченных органов, предусматриваются нормы по государственной поддержке пастбищепользователей путем субсидирования затрат на обводнение отгонных пастбищ и на проведение коренного и поверхностного улучшения пастбищ.


Мажилис   Сельское хозяйство  
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