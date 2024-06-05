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    10:46, 05 Июнь 2024 | GMT +6

    Мажилис взял в работу законопроект об особом статусе Туркестана

    Түркістан/кесене
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    Депутаты Мажилиса РК рассмотрят проект закона об особом статусе города Туркестана и сопутствующий законопроект, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Законопроекты разработаны в целях реализации поручения Главы государства, которое он дал в ходе рабочего визита в Туркестанскую область 27 сентября 2022 года.

    - Проекты законов направлены на создание эффективной институциональной среды для развития города Туркестана, регулирование общественных отношений в сфере функционирования города как духовно-исторического центра Республики Казахстан, сохранение исторического облика Туркестана и объектов историко-культурного наследия. Они направлены на создание соответствующих правовых и организационных условий для города Туркестана. Наш комитет готов подготовить заключение по этим законопроектам, - сказал председатель комитета Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию Нуртай Сабильянов на пленарном заседании палаты. 

    Теги:
    Закон и право Парламент Законопроекты Туркестан Мажилис
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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