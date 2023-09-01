Мажилис взял в работу законопроект о гарантированном трансферте из Нацфонда

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Мажилис взял в работу в законопроекты «О республиканском бюджете на 2024 – 2026 годы» и «О гарантированном трансферте из Национального фонда на 2024 – 2026 годы», передает корреспондент МИА «Казинформ».



На первом пленарном заседании второй сессии мажилиса VIII созыва депутаты приняли в работу два бюджетных законопроекта.

«Размер гарантированного трансферта из Национального фонда в республиканский бюджет в сумме 2 трлн тенге. С учетом минимальной цены на нефть, гарантированный трансферт не будет превышать объем поступлений в Национальный фонд от нефтяного сектора», - сказал председатель Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Мади Такиев, представляя документ на пленарном заседании палаты.

Было отмечено, что согласно законопроекту «О республиканском бюджете на 2024 – 2026 годы» общий объем поступлений в республиканский бюджета в 2024 году запланирован в объеме 20,4 трлн тенге, в том числе доходы – 16,1 трлн тенге.

Общий объем расходов – в сумме 24 трлн тенге, дефицит республиканского бюджета в 2024 году составит 3,5 трлн тенге.