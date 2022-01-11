Мажилис согласовал кандидатуры членов Правительства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Мажилисе состоялись заседания профильных комитетов Палаты, в ходе которых проведены консультации по кандидатурам для назначения на должности заместителей Премьер-Министра и министров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Данный вопрос рассмотрен на заседаниях комитетов Мажилиса в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов».

Процедура согласования кандидатов на должность министров в Мажилисе включает в себя ответы на вопросы депутатов, информирование кандидатом о планах по развитию соответствующей отрасли, а также о предлагаемых путях решения актуальных проблем.

Так, членам Комитета Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию по поручению Премьер-Министра Казахстана представлена кандидатура Скляра Романа Васильевича для назначения на должность Первого Заместителя Премьер-Министра, членам Комитета Мажилиса по финансам и бюджету – кандидатура Султанова Бахыта Турлыхановича для назначения на должность Заместителя Премьер-Министра-Министра торговли и интеграции, а депутатам Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию – кандидатура Тугжанова Ералы Лукпановича для назначения на должность Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан.

После процедуры вопросов и ответов члены профильных комитетов приняли заключения, в которых, в частности, отмечается возможность рекомендовать данные кандидатуры для назначения на соответствующие должности.

На заседании Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию также согласованы кандидатура Умарова Аскара Куанышевича для назначения на должность Министра информации и общественного развития, кандидатура Аймагамбетова Асхата Канатовича – на должность Министра образования и науки, кандидатура Гиният Ажар Гиниятовны – на должность Министра здравоохранения, кандидатура Шапкенова Серика Жамбуловича – на должность Министра труда и социальной защиты населения, а кандидатура Абаева Даурена Аскербековича – на должность Министра культуры и спорта. Члены Комитета Мажилиса по вопросам экономической реформы и регионального развития также согласовали кандидатуру Куантырова Алибека Сакеновича для назначения на должность Министра национальной экономики, кандидатуру Ускенбаева Каирбека Айтбаевича – на должность Министра индустрии и инфраструктурного развития, а кандидатуру Мусина Багдата Батырбековича – на должность Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Комитет Мажилиса по финансам и бюджету согласовал кандидатуру Жамаубаева Ерулана Кенжебековича на должность Министра финансов. Члены Комитета Мажилиса по вопросам экологии и природопользованию по итогам состоявшихся консультаций приняли заключения о возможности рекомендовать представленные по поручению Премьер-Министра страны кандидатуры Брекешева Сериккали Амангалиевича на должность Министра экологии, геологии и природных ресурсов, кандидатуру Акчулакова Болата Ураловича – на должность Министра энергетики, а кандидатуру Ильина Юрия Викторовича – на должность Министра по чрезвычайным ситуациям.

Члены Комитета Мажилиса по аграрным вопросам адресовали свои пожелания и актуальные вопросы развития агропромышленного сектора Карашукееву Ерболу Шыракпаевичу, кандидатура которого была представлена на должность Министра сельского хозяйства, а депутаты Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе – Мусину Канату Сергеевичу, кандидатура которого представлена на должность Министра юстиции.

По итогам обсуждения профильные комитеты Мажилиса приняли заключения о возможности рекомендовать данные кандидатуры для назначения на должности руководителей соответствующих министерств.