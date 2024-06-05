Мажилис ратифицировал соглашение о взаимном учреждении культурных центров с Китаем

Мажилис принял Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном учреждении культурных центров», передает корреспондент агентства Kazinform.

- В рамках политики Главы государства, основанной на дружбе и сотрудничестве с Китайской Народной Республикой, сейчас реализуется ряд крупных инициатив. Одним из таковых является решение об открытии культурных центров в Астане и Пекине, - сказала министр культуры и информации РК Аида Балаева, представляя документ на пленарном заседании палаты.

Соглашение, как отметила глава МКИ, разработано в рамках договоренности глав двух государств о создании на паритетной основе культурных центров в Китае и Казахстане.

Документ направлен на развитие дружественных отношений, обмен и сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере.

Как отмечается, культурные центры двух государств являются некоммерческими организациями, аккредитованными направляющей стороной и функционирующими в соответствии с законодательством государства пребывания.

При осуществлении своей деятельности, одна из сторон обеспечивает свободное посещение культурных центров и участие в мероприятиях, проводимых внутри и за пределами помещений культурных центров.