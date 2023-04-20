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Мажилис ратифицировал соглашение о защите авторского права в рамках СНГ

Автор:  
Серик Сабеков
20 Апреля 2023, 13:24
Мажилис ратифицировал соглашение о защите авторского права в рамках СНГ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Мажилис принял Закон «О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ по охране и защите прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Соглашение разработано для выработки и реализации мер по созданию механизмов противодействия нарушению прав на объекты авторского и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете», - сказала министр юстиции РК Азамат Ескараев, представляя законопроект на пленарном заседании палаты.

Глава Минюста пояснил, что целью соглашения является дальнейшее углубление сотрудничества в данной сфере путем:

· совершенствования законодательства,

· разработки мероприятий по предупреждению и пресечению нарушений в данной сфере,

· обмена информацией, результатами научных исследований,

· проведения семинаров и конференций между уполномоченными органами государств-участников СНГ.

«Актуальность данного соглашения продиктована необходимостью развития международной нормативно-правовой базы в сфере охраны и защиты авторского права и смежных правах в цифровой среде. Правоприменительная практика подтверждает актуальность данного соглашения. В 2020 году в Республике Казахстане выявлено и заблокировано 24 зарубежных интернет-ресурса, распространяющих нелицензионные программные обеспечения и другие объекты. В 2021 году – 40 таких интернет-ресурсов. Информация о них внесли в информационную систему «Кибернадзор» для рассмотрения вопроса о блокировании доступа», - пояснил Азамат Ескараев.

По словам министра, соглашение позволит установить общие подходы к решению проблем, возникающих в сфере охраны и защиты интеллектуальных прав в цифровой среде.

Координация взаимодействия сторон соглашения возложена на Межгосударственный совет по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности в рамках СНГ.

Стороны будут осуществлять сотрудничество через свои уполномоченные органы.

«В Республике Казахстан – это Министерство юстиции, министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, Министерство информации и общественного развития, Министерство внутренних дел, Верховный суд», - проинформировал Азамат Ескараев.


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