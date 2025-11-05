РУ
    08:00, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Мажилис рассмотрит в первом чтении законопроект о банках и банковской деятельности

    5 ноября в 10:00 состоится пленарное заседание Мажилиса, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мажилис
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Депутаты рассмотрят в первом чтении проект закона «О банках и банковской деятельности» и сопутствующие ему поправки по вопросам регулирования и развития финансового рынка. Документы разработаны в реализацию Посланий Главы государства от 2024 и 2025 годов.

    10 сентября на пленарном заседании Мажилис принял проект документа в работу. Председатель Комитета по финансам и бюджету Татьяна Савельева представила законопроект и сопутствующие поправки.

    — Законопроектами предусматривается усовершенствование общих положений банковской деятельности, цели, задачи, принципы регулирования и корпоративного управления. Это позволит создать единую и эффективную основу для всего банковского сектора, — отметила она.

    По ее словам, одной из ключевых инициатив является внедрение базовой банковской лицензии. Как ожидается, это упростит условия входа на рынок новых банков и повысит конкуренцию, а также положительно повлияет на кредитование бизнеса.

    Одновременно повышаются стандарты для руководителей финансовых организаций, чтобы в управление приходили только профессионально подготовленные и добросовестные специалисты.

    На рассмотрение в первом чтении также выносится законопроект по вопросам поддержки туристской отрасли, инициированный мажилисменами.

    Во втором чтении будут рассмотрены поправки в Кодекс «О недрах и недропользовании» по вопросам совершенствования недропользования в сфере углеводородов и урана.

    Как отметил депутат Едил Жанбыршин, законопроект является стратегическим документом, который обеспечивает энергетическую безопасность, повышает инвестиционную привлекательность и способствует развитию геологической науки. Подробнее — здесь.

    Кроме того, профильные комитеты ожидают принятия в работу новых документов. Среди них — законопроект «О комплексной поддержке детей с ограниченными возможностями» с сопутствующими поправками, а также проекты ратификации Соглашения между правительствами Казахстана и Турции о транзите военного имущества и персонала через воздушное пространство двух стран и Меморандума о взаимопонимании между Казахстаном и Международным Валютным Фондом касательно Регионального центра развития потенциала для Кавказа, Центральной Азии и Монголии.

