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    11:14, 15 Май 2024 | GMT +6

    Мажилис рассмотрит исключение чрезмерной регламентации в сферах информации и общественного развития

    Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Мажилис подготовит заключение по проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исключения излишней (чрезмерной) законодательной регламентации норм в сферах информации, общественного развития, культуры и архивного дела». Об этом передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Этот законопроект является продолжением работы по дебюрократизации. Законопроект направлен на регулирование чрезмерной регламентации норм в сфере информации, социального развития, культуры и архивов. Предлагается убрать из закона часть полномочий и урегулировать их собственным уставом министерства. Наш комитет готов рассмотреть этот законопроект и подготовить соответствующее заключение, - сказал председатель комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Асхат Аймагамбетов на пленарном заседании палаты.

    Ранее сообщалось, что Мажилис рассмотрит отчеты об исполнении республиканского бюджета за 2023 год.

    Теги:
    Асхат Аймагамбетов Парламент Мажилис
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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