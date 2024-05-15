Мажилис рассмотрит исключение чрезмерной регламентации в сферах информации и общественного развития

Мажилис подготовит заключение по проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исключения излишней (чрезмерной) законодательной регламентации норм в сферах информации, общественного развития, культуры и архивного дела». Об этом передает корреспондент агентства Kazinform.

- Этот законопроект является продолжением работы по дебюрократизации. Законопроект направлен на регулирование чрезмерной регламентации норм в сфере информации, социального развития, культуры и архивов. Предлагается убрать из закона часть полномочий и урегулировать их собственным уставом министерства. Наш комитет готов рассмотреть этот законопроект и подготовить соответствующее заключение, - сказал председатель комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Асхат Аймагамбетов на пленарном заседании палаты.

Ранее сообщалось, что Мажилис рассмотрит отчеты об исполнении республиканского бюджета за 2023 год.