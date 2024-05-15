Мажилис рассмотрит отчеты об исполнении республиканского бюджета за 2023 год

Мажилис подготовит заключения по отчетам Правительства РК и Высшей аудиторской палаты РК об исполнении республиканского бюджета за 2023 год, передает корреспондент агентства Kazinform.

- По предварительной оценке, в 2023 году реальный рост ВВП составил 5,1%, что на 1,1 % выше одобренного в рамках прогноза социально-экономического развития страны. Во всех базовых отраслях экономики достигнут положительный результат. Вместе с тем, объем налоговых поступлений в республиканский бюджет составил 12,9 трлн тенге при плане 14,3, то есть меньше на 1,4 трлн тенге, - сказала депутат Мажилиса Татьяна Савельева на пленарном заседании палаты.

Она добавила, что исполнение по расходам составило 99,6% к плану на год, неисполнено 99,6 млрд тенге, по трансфертам регионам – 39,4 млрд тенге. Более чем по 5 млрд тенге не освоили город Алматы, Мангистауская область, Атырауская область не освоила около 5 млрд тенге.

Сумма неосвоения с учетом сложившейся экономии (3,3 млрд тенге) и нераспределенной суммы резерва ПРК (23 млрд тенге) по республиканским бюджетным программам составила 73,3 млрд тенге.

Минфином не освоено 28 млрд тенге, из них, 22,3 млрд тенге из средств, предусмотренных на модернизацию пунктов пропуска, 5,4 млрд.тенге по выплате компенсации (премии) по депозитам физических лиц; Минтранспорта не освоено - 8,7 млрд тенге, МВД – 9,3 млрд тенге.