Мажилис принял Закон по развитию инфраструктуры для электромобилей

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании приняли во втором чтении Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам популяризации экологически чистого транспорта и развития инфраструктуры для электромобилей», передает корреспондент агентства Kazinform.

Как отметил мажилисмен Арман Калыков, представляя документ перед депутатами, целью законопроекта является развитие инфраструктуры электромобилей.

Законопроектом вносятся изменения и дополнения в Земельный кодекс Республики Казахстан, а также в законы Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», «Об автомобильных дорогах», «Об автомобильном транспорте», «Об электроэнергетике», «Об особо охраняемых природных территориях» и «О дорожном движении».

Основные нормы законопроекта направлены на:

введение новых понятий «электромобиль» и «электрозарядная станция»;

выделение при проектировании дорог отдельных мест для размещения электрозарядных станций;

отнесение электрозарядных станций к объектам придорожного сервиса и установления для них отдельных мест;

резервирование в проекте детальной планировки территории для размещения электрозарядных станций, включая их размещение в жилой и общественной зонах;

установление функции местных исполнительных органов по организации и оборудованию стоянок такси с электрозарядными станциями в (на) аэропортах, вокзалах, стационарных торговых объектах категории 1 и 2, торговых рынках, театрах, цирках, кинотеатрах, культурно-досуговых организациях, а также площадях, проспектах, улицах, кварталах;

размещение в проекте планировки особо охраняемой территории мест для стоянок с электрозарядными станциями с доступом к электрическим сетям;

выделение мест, специально отведенных для стоянки электромобилей;

освобождение владельцев электромобилей от оплаты за парковочные места.

В ходе работы над законопроектом ко второму чтению депутаты внесли поправки, касающиеся:

предоставления земельных участков из земель общего пользования во временное землепользование под размещение электрозарядных станций;

наделения акимата области, города республиканского значения, столицы и района (города областного значения) компетенцией по принятию решения о размещении электрозарядных станций;

установления требований по безопасному функционированию электрозарядных станций при подключении, эксплуатации и потреблении электрической энергии;

введения запрета за самовольное подключение к электрическим сетям;

выделения специальных участков в местах, имеющих доступ к электрическим сетям, на особо охраняемых природных территориях для оборудования стоянок с электрозарядными станциями.

Также депутатами внесены поправки в законы Республики Казахстан «Об автомобильном транспорте» и «О дорожном движении», где предлагается снизить возраст водителей автобусов и троллейбусов до 23 лет и установить для них стаж работы не менее трех лет, а для водителей к подкатегории «D1» стаж работы должен составлять не менее одного года.