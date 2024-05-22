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    12:02, 22 Май 2024 | GMT +6

    Мажилис принял Закон по развитию инфраструктуры для электромобилей

    электромобили
    Фото: Pixabay

    Депутаты Мажилиса на пленарном заседании приняли во втором чтении Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам популяризации экологически чистого транспорта и развития инфраструктуры для электромобилей», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как отметил мажилисмен Арман Калыков, представляя документ перед депутатами, целью законопроекта является развитие инфраструктуры электромобилей.

    Законопроектом вносятся изменения и дополнения в Земельный кодекс Республики Казахстан, а также в законы Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», «Об автомобильных дорогах», «Об автомобильном транспорте», «Об электроэнергетике», «Об особо охраняемых природных территориях» и «О дорожном движении».

    Основные нормы законопроекта направлены на:

    • введение новых понятий «электромобиль» и «электрозарядная станция»;
    • выделение при проектировании дорог отдельных мест для размещения электрозарядных станций;
    • отнесение электрозарядных станций к объектам придорожного сервиса и установления для них отдельных мест;
    • резервирование в проекте детальной планировки территории для размещения электрозарядных станций, включая их размещение в жилой и общественной   зонах;
    • установление функции местных исполнительных органов по организации и оборудованию стоянок такси с электрозарядными станциями в (на) аэропортах,   вокзалах, стационарных торговых объектах категории 1 и 2, торговых рынках, театрах, цирках, кинотеатрах, культурно-досуговых организациях, а также   площадях, проспектах, улицах, кварталах;
    • размещение в проекте планировки особо охраняемой территории мест для стоянок с электрозарядными станциями с доступом к электрическим сетям;
    • выделение мест, специально отведенных для стоянки электромобилей;
    • освобождение владельцев электромобилей от оплаты за парковочные места.

    В ходе работы над законопроектом ко второму чтению депутаты внесли поправки, касающиеся:

    • предоставления земельных участков из земель общего пользования во временное землепользование под размещение электрозарядных станций;
    • наделения акимата области, города республиканского значения, столицы и района (города областного значения) компетенцией по принятию решения о размещении электрозарядных станций;
    • установления требований по безопасному функционированию электрозарядных станций при подключении, эксплуатации и потреблении электрической энергии;
    • введения запрета за самовольное подключение к электрическим сетям;
    • выделения специальных участков в местах, имеющих доступ к электрическим сетям, на особо охраняемых природных территориях для оборудования стоянок с электрозарядными станциями.

    Также депутатами внесены поправки в законы Республики Казахстан «Об автомобильном транспорте» и «О дорожном движении», где предлагается снизить возраст водителей автобусов и троллейбусов до 23 лет и установить для них стаж работы не менее трех лет, а для водителей к подкатегории «D1» стаж работы должен составлять не менее одного года.

    Теги:
    Электромобили Закон и право Законопроекты Депутаты Мажилис
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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