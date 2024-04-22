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    17:42, 22 Апрель 2024 | GMT +6

    Мажилис принял во втором чтении сопутствующий законопроект по вопросам масс-медиа

    СМИ
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Мажилис принял во втором чтении законопроект «О внесении изменений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам масс-медиа», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Законопроект направлен на совершенствование законодательства в сфере масс-медиа с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиасферы.

    Предлагается исключить статью 452 Кодекса «Нарушение законодательства Республики Казахстан о телерадиовещании», поскольку основным законопроектом Закон «О телерадиовещании» признается утратившим силу.

    Кроме того, законопроектом предусмотрена административная ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о масс-медиа (статья 451).

     

    Теги:
    Казахстан Законопроекты СМИ Мажилис
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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