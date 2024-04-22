Мажилис принял во втором чтении сопутствующий законопроект по вопросам масс-медиа

Мажилис принял во втором чтении законопроект «О внесении изменений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам масс-медиа», передает корреспондент агентства Kazinform.

Законопроект направлен на совершенствование законодательства в сфере масс-медиа с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиасферы.

Предлагается исключить статью 452 Кодекса «Нарушение законодательства Республики Казахстан о телерадиовещании», поскольку основным законопроектом Закон «О телерадиовещании» признается утратившим силу.

Кроме того, законопроектом предусмотрена административная ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о масс-медиа (статья 451).