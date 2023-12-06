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    12:05, 06 Декабрь 2023 | GMT +6

    Мажилис прекратил действие соглашения об обеспечении секретности изобретений, созданных в СССР

    Ужесточить требования к коллекторским агентствам считает необходимым мажилисмен
    Фото: Мухтор Холдорбеков / агентство Kazinform

    Депутаты Мажилиса на пленарном заседании приняли Закон «О ратификации Протокола о прекращении действия Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений от 4 июня 1999 года», передает корреспондент агентства Kazinform.  

    Соглашение было подписано главами правительств СНГ 4 июня 1999 года в Минске. Ратифицировано Законом Республики Казахстан от 7 мая 2001 года.

    — Целью Соглашения являлось обеспечение режима секретности сведений о секретных изобретениях, определения порядка рассекречивания секретных изобретений, созданных в бывшем СССР. За все время действия Соглашения в государствах — участниках СНГ не было подано ни одного ходатайства о выдаче охранных документов на секретные изобретения, созданные в СССР. Также не было зафиксировано ни одного случая по рассекречеванию секретных изобретений, — сказал министр юстиции РК Азамат Ескараев, представляя документ перед депутатами.

    Кроме того, как отметил глава Минюста, срок охраны изобретений составляет 20 лет (статья 33 Соглашения ТРИПС). В настоящее время по всем изобретениям, созданным в бывшем СССР, сроки действия охранного документа истекли.

    — В этой связи Исполнительным комитетом СНГ инициирован вопрос о прекращении действия Соглашения в связи с отсутствием его актуальности. Протокол о прекращении действия Соглашения был подписан Республикой Казахстан 8 декабря 2020 года, — добавил Азамат Ескараев.

    Он также заверил, что принятие Закона о ратификации Протокола о прекращении действия Соглашения не повлечет отрицательных социально-экономических или правовых последствий и не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета.

    Теги:
    Минюст Соглашение СНГ Мажилис
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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