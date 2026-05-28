Мажилис предложил пересмотреть методику расчета доходов донорских регионов

В Мажилисе подняли вопрос формирования доходных прогнозов для Атырауской области и возможных последствий для регионального бюджета. С таким запросом выступил депутат партии AMANAT Адиль Жубанов, передает корреспондент агентства Kazinform.

В депутатском запросе на имя Премьер-министра Олжаса Бектенова отмечается, что при обсуждении проекта республиканского бюджета на 2026–2028 годы уже поднимались вопросы обоснованности прогнозов по доходам Атырауской области. По мнению депутата Адиля Жубанова, в расчетах могли быть не учтены ключевые факторы, включая завершение крупных нефтяных проектов, снижение инвестиционной активности, особенности налогового режима в рамках специальных экономических зон и изменения налогового законодательства.

Отмечается, что из-за пересмотра прогнозов объем изъятия средств из регионального бюджета существенно увеличился. Так, если в 2025 году из бюджета области было изъято 178,1 млрд тенге, то в 2026 году эта сумма, по данным запроса, выросла до 262,4 млрд тенге. Одновременно объем целевых трансфертов, направляемых в регион, снизился.

В запросе указывается, что в начале 2026 года фактическое исполнение доходной части бюджета отставало от плановых показателей, а в последующие месяцы сохранялся дефицит поступлений, что создает риски для финансирования социальных обязательств и инфраструктурных проектов.

— Министерство национальной экономики не учло ряд ключевых факторов, что привело к формированию завышенных доходных ожиданий и, как следствие, увеличению изъятий из бюджета региона, — отмечается в депутатском запросе.

По данным областных властей, значительная часть доходных поступлений по отдельным видам налогов может не быть обеспечена в полном объеме, что отражает снижение фактической доходной базы региона.

В обращении подчеркивается, что сложившаяся ситуация приводит к рискам задержек по выплате заработной платы в отдельных сферах, подготовке к отопительному сезону и реализации инфраструктурных проектов.

В этой связи депутат предлагает:

провести проверку обоснованности прогнозов Министерства национальной экономики по доходной части бюджета;

пересмотреть объем изъятий из бюджета Атырауской области на 2026 год с учетом фактической финансово-экономической ситуации в регионе, а также рассмотреть возможность их временного снижения;

поручить Правительству обеспечить компенсацию выпадающих доходов региона за счет средств республиканского бюджета;

пересмотреть действующую методику расчета налогового потенциала донорских регионов с учетом реальной макроэкономической динамики и завершения крупных инвестиционных проектов.

Ранее ВАП указала на отсутствие прозрачности в информсистемах Минфина.