Мажилис одобрил законопроект, позволяющий увеличить долю участия РК в космическом комплексе «Байтерек»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мажилис Парламента РК на пленарном заседании в первом чтении одобрил проект Закона Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о создании на космодроме «Байконур» космического ракетного комплекса «Байтерек» от 22 декабря 2004 года», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данный законопроект о внесении изменений в соглашение был подписан 31 октября 2020 года в Москве. Основной задачей протокола является корректировка и актуализация ключевых условий проекта «Байтерек». При этом, протокол отвечает, прежде всего, интересам казахстанской стороны. В целом протокол необходим для казахстанской стороны, так как это позволяет решить вопрос финансовых обязательств совместного предприятия по бюджетному кредиту перед РК на законных основаниях. В результате конвертации существенно увеличивается доля участия казахстанской стороны в совместных предприятиях. Кроме того, в протокол включены обязательства российской стороны по обеспечению комплекса пусками ракет носителей Союз-5 до 2036 года. В данном проекте российская сторона обеспечивает финансирование и создание ракеты носителя, казахстанская сторона обеспечивает финансирование и модернизацию существующего наземного комплекса «Зенит», - пояснил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин.

По его словам, принятие законопроекта позволит достичь следующих результатов.

«Казахстанско-российское предприятие «Байтерек» освобождается от кредитных обязательств путем конвертации бюджетного кредита в его уставной капитал и получает возможность продолжить реализацию межгосударственного проекта «Байтерек». В результате процедуры конвертации доля участия казахстанской стороны в совместном предприятии увеличится до 99 %. Протокол обеспечивает гарантию загрузки Байтерек после завершения его создания пусками носителя «Союз-5», что позволит обеспечить функционирование созданного комплекса на длительный период времени и уменьшает риски возврата государственных инвестиций Республики Казахстан», - добавил Багдат Мусин.

Депутат Мажилиса Парламента РК, член комитета по международным делам обороны и безопасности Наталья Дементьева, отметила, что согласно рассматриваемому протоколу «Байтерек» освобождается от кредитных обязательств путем конвертации бюджетного кредита в его уставной капитал.

«9 января 2004 года Елбасы Нурсултан Назарбаев и Президент России Владимир Путин подписали соглашение между РК и РФ о развитии сотрудничества по эффективному использованию комплекса «Байконур». Одним из условий межгосударственного соглашения является совместная разработка и создание на космодроме Байконур ракетно-космического комплекса «Байтерек» с высоким уровнем экономической безопасности на базе российского ракетно-космического комплекса. Согласно рассматриваемому протоколу, казахстанско-российское предприятие «Байтерек» освобождается от кредитных обязательств путем конвертации бюджетного кредита в его уставной капитал и получает возможность дальнейшего осуществления своей деятельности. В результате процесса конвертации доля участия казахстанской стороны в совместном предприятии увеличится», - добавила она.

По итогам голосования законопроект одобрили.